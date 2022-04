Alcaldesa Ripamonti aclaró sus polémicos dichos sobre ollas comunes y vínculo con el narcotráfico

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se refirió durante la jornada de este viernes a la polémica que generaron sus dichos sobre un presunto vínculo entre las ollas comunes realizadas en la comuna con el narcotráfico.

La controversia comenzó cuando, en una ceremonia, expresó que en “el año 2019 salieron del puerto de San Antonio 16,3 toneladas con cocaína. Eso deja mucho que decir. Hoy la droga está en todos lados, la droga no tiene discriminación de clase social y eso es conocido por todos”.

“Todo esto significa la mayor presencia del Estado, el Estado no puede abandonar más a las comunidades porque cuando el Estado abandonó, las más de 120 ollas comunes que hubo en Viña del Mar, adivinen quién las costeó. Ese es el problema cuando no llega el Estado. En Valparaíso y en todas las comunas pasa lo mismo. El Estado está y ocupamos el espacio que otros no ocupan, que es el espacio de los delincuentes, narcotraficantes”, agregó la jefa comunal.

Estas declaraciones no cayeron nada de bien al interior de distintas organizaciones sociales gestoras de las ollas comunes.

Según consigna La Estrella de Valparaíso, Susana Ruminot, presidenta de la Junta de Vecinos Palmas Chilenas de Forestal, sostuvo que “es una falta de respeto porque somos dirigentas, nos jugamos la vida por nuestra gente… Ella básicamente nos está diciendo que nosotros actuamos con los delincuentes y con el narcotráfico”.

Además lanzó a la alcaldesa que “primero que averigüe bien antes de abrir la boca” y finalizó con un llamado a pedir disculpas públicas.

La aclaración de Ripamonti

Tras la polémica, la misma jefa comunal subió en su cuenta de Twitter un video en el que critica al medio que cubrió sus declaraciones.

“La Estrella de Valparaíso publicó nota parcial, cortando completamente mis declaraciones. ¿Cómo se puede hacer esto con tanta libertad y sin responsabilidades? El daño es a la organización comunitaria que ha dejado su vida trabajando por el barrio”, sostuvo.

La Estrella de Valparaíso publicó nota parcial, cortando completamente mis declaraciones ¿Cómo se puede hacer esto con tanta libertad y sin responsabilidades? El daño, es a la organización comunitaria que ha dejado su vida trabajando por el barrio. Dejo video y nota, comparen👇🏾 pic.twitter.com/LG8pIf3RCi — Macarena Ripamonti (@MacaRipa) April 8, 2022

En el video publicado se le escucha decir que “no vamos a generalizar y decir que todas las ollas son así. Obviamente la mayoría de ellas fue por gestión autoconvocada de las propias comunidades. 99% mujeres que, además de gestar su casa, se dedicaban a generar almuerzos y comidas para alimentar a parte de su comunidad”.

Además añadió que “obviamente hay que hacer las distinciones. No es una generalización apresurada”.