Durante la noche de este jueves 31 de marzo, se dio a conocer un inédito testimonio de una de las presuntas víctimas de del folclorista Tito Fernández, imputado por tres delitos de abuso sexual reiterado y tres ilícitos de violación propia, los cuales habrían sido perpetrados entre 2010 y 2016.

La ingeniera Edith Pozo, fue quien entregó las declaraciones sobre Tallis, la secta en la cual El Temucano era líder. En conversación con la periodista Alejandra Matus, en su programa Jaque Matus de La Red, la afectada del caso relató escenas sobre diversos rituales al que el cantautor sometía a las mujeres, los cuales incluían dagas y amenazas de suicidio.

En ese contexto, comenzó indicando que el pasado 21 de marzo, cuando llegó a los encuentros, Fernández estaba como “el viejito buena onda sentado en una banca“.

“Me dijo que no tuviera miedo, que íbamos a hacer un ritual que tenía que ver con la iniciación, pero que era más avanzado. Era lo que él realmente necesitaba de mí. Me dijo que iba a hacer una limpieza. Sacó una daga, que supuestamente era para mí, porque él le había grabado un nombre espiritual que me iba a dar en ese momento”, manifestó Edith.

“Nos hizo ir con faldas”

En ese sentido, Pozo reveló que le puso “la daga en el cuello“, tal cual como lo indicó otra de las denunciantes, Evelyn Gómez.

“Nos hizo ir con falda, porque todo era un rito. Llegamos a ese lugar, y él saca de su bolsa una daga, y además puso un tablero de ajedrez, como para armar un altar, y me hace poner el puñal aquí (bajo el mentón)”, enfatizó Gómez.

Por su parte, Karim Zetkin, otra de las víctimas, aseguró que Fernández le puso el arma blanca en el mentón: “Me decía ‘disculpa, pero para el ritual voy a tener que empujarla un poquito‘”, narró.

Finalmente, tras la entrevista, las tres personas coincidieron que tras el ritual, Tito procedió a violarlas. “Después de eso sucedió el delito. Me violó. Yo creo que pasó el tiempo y más encima me hizo jurarle que eran siete encuentros, si no la sacerdotisa se iba a suicidar”, detallí Evelyn Gómez.

Es relevante consignar que el artista, sigue siendo investigado, y que según han informado las autoridades judiciales, arriesga hasta 34 años de cárcel. Es relevante consignar que el imputado, en el año 2018 reconoció la existencia de “las relaciones sexuales”, pero según sus palabras, “siempre fueron consensuadas”.