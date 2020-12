El Consejo Regional de Renovación Nacional anunció este sábado la decisión de levantar a Andrea Molina como candidata a alcaldesa de Viña del Mar en las elecciones municipales que se celebrarán el 11 de abril del próximo año.

La ex diputada declaró al El Mercurio de Valparaíso que “recibido esta noticia muy positivamente y con mucha alegría, y por supuesto para mí es un honor”.

Frente a este desafío, la otrora conductora de televisión pidió respetar los tiempos e hizo un llamado “a la unidad y al trabajo conjunto en equipo. Esto no se hace sólo desde los partidos, definitivamente tiene que ver con la gente, sobre todo en una candidatura a alcalde”.

Por su parte, el presidente regional de RN, Francisco Chahuán indicó que le ha solicitado a Molina que “firme un compromiso para apoyar a todos los candidatos a concejales en igualdad de condiciones, como también la integración de los equipos con profesionales de RN”.

Por el momento, solo falta que Evópoli defina su apoyo o si planea continuar con la candidatura de Georg Hübner en la ciudad jardín y la de Ricardo Urenda como gobernador regional.

Chile Vamos solo llevará a Andrea Molina como candidata al municipio de la ciudad jardín. No obstante, según reporta el matutino, surgen otros nombres en la derecha que aspiran a alcanzar el puesto, como el ex marino Rodrigo Vattuone, el ex UDI, Jorge Escudero, el abogado Javier Gómez y Marlen Olivarí.