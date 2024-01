Roberto Nicolini habló tras sufrir ACV: “Tengo la cara horrorosa”

Roberto Nicolini no lo contó dos veces. El presentador de televisión, conocido por conducir el programa infantil Pipiripao, fue víctima de un accidente cerebrovascular (ACV) que lo dejó días internado en la UTI de un centro de salud el pasado fin de semana.

“No podía decir la letra “F”

Todo ocurrió tras terminar una obra que realizó en el Teatro Las Tablas de Providencia. Fue ahí cuando el animador de 64 años comenzó a presentar los síntomas. “Estaba hablando por teléfono cuando me di cuenta que no podía decir la letra F. Y cuando uno dice ‘oh, no me salió una letra’, es síntoma de algo”, comentó Nicolini a Las Últimas Noticias.

Hoy, según el mismo afectado, la emergencia fue superada. “Ahora sólo queda debilidad en piernas y brazos, y leves dificultades en los labios y en mi ojo derecho”, detalla Nicolini.

Con un tono irónico y entre risas, el artista también comentó: “La cara la tengo horrorosa, ando dando susto en la calle, soy como una promoción de Halloween, como su Halloween hubiera durado todo el año”.

Incluso, lo único que desea es poder terminar su rehabilitación y seguir con sus funciones: “Lo único que quiero es volver a trabajar porque yo vivo de esto y las deudas aumentan por cada día de reposo. Lo que para otros es reposo, para mí es deuda”.

Ya enfocado en su rehabilitación, según consigna el medio citado, Nicolini podría volver al teatro con su obra “Jodida pero soy tu madre”, los próximos 27 y 28 de enero. Para encontrar entradas, ingresa aquí.

