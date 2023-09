Junaeb reporta robo a proveedor de más 3 mil computadores destinados a Becas TIC

Este martes la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) anunció a través de un comunicado que una empresa de computadores con la que mantienen un convenio sufrió un importante y cuantioso robo.

Se trata de la marca Lenovo, desde donde sustrajeron 3.720 notebooks el pasado 1 de septiembre. Cabe recalcar que dichos equipos estaban destinados a la Becas TIC para jóvenes estudiantes.

Comunicado de Junaeb

Según la corporación, el pasado 11 de septiembre Carabineros de la Comisaría de Colchane dieron a conocer la incautación de 25 computadores, “los cuales eran transportados en las respectivas cajas alusivas a nuestro programa Becas Tic.”

“Este robo no representó un costo ni un perjuicio contractual para nuestro Servicio, puesto que los computadores aún no habían sido recepcionados de manera conforme por Junaeb. De manera que no fue necesario activar protocolos de contingencia para esta situación”, partieron diciendo.

Sobre la misma, Junaeb llamó a no comprar artículos robados para evitar consecuencias legales. “Se podría adquirir algún tipo de responsabilidad penal por el delito de receptación, además de validar la perpetuación de este tipo de actos”, siguieron informando.

Respecto a un posible atraso en la entrega de esta beca, especificaron que “la empresa proveedora trabaja por cumplir con la máxima diligencia en la entrega de los portátiles sustraídos de manera que nuestra institución pueda dar cumplimento en los tiempos y formas que corresponde en aquellas comunidades educativas que aún están en proceso de entrega”.

Recordemos que entre los meses de julio y agosto, Junaeb comenzó con la entrega de equipos a los estudiantes, priorizando en ese momento a regiones de la zona sur, no obstante, la institución aún no termina la misión de repartir notebooks por todo el país.

