Rodolfo Carter y proceso de adopción de sus hijos: “Me esfuerzo cada día para ser el mejor papá posible”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, reveló el proceso de adopción de sus hijos María Ignacia y Felipe, dos hermanos provenientes del Servicio Nacional de Menores (Sename).

En entrevista con La Tercera, el jefe comunal indicó que todo comenzó a raíz de una conversación que tuvo con una amiga. “Ella me dice: Rodolfo, voy a ser mamá, entré al Sename”, le indicó.

La idea le quedó rondando y no fue hasta el 22 de octubre de 2019, en pleno estallido social, cuando tuvo su primera charla de acercamiento en una sede ubicada en Pedro de Valdivia. “Mi primera impresión brutal fue lo diversos que eran los papás”, destacó.

“Yo diría que un 60 y algo por ciento deben haber sido parejas heterosexuales, y un 20% o 25%, parejas de un mismo sexo. De hecho, el presidente de mi mesa estaba casado con otro hombre. Y el resto éramos solteros. Y como nos tocó todo el estallido durante un buen rato, el proceso era bien inestable”, explicó.

En conversación con dicho medio, Carter habló sobre el “exhaustivo” proceso que se sometió para obtener la adoptación de los niños. “Te hacen examen psicológico, evolución social de hogar, vienen a tu casa, entrevistan a tus seres queridos, te preguntan qué tipo de niño es el que tú quieres, más exámenes. Y una vez que te declaran apto, entras a la lista de espera”, describe.

“Es un trabajo bien titánico el que hace el Sename, que tiene muy mala prensa, pero yo vi mucho cariño ahí dentro”, comentó.

María Ignacia y Felipe

Luego de dos meses, el alcalde de La Florida cuenta que “me aparecieron estos enanos en Curicó”: dos hermanos de 10 y 9 años, quienes fueron abandonados por la madre en la Región del Maule.

“Alguien me dijo la otra vez que nosotros nos andábamos buscando, y no nos habíamos dado cuenta hasta que nos encontramos… Y ha sido todo tan rápido… Fue muy loco, yo diría que cuando los fui a dejar de vuelta el día de Navidad, me di cuenta de que era el papá de ustedes, y que mi vida había cambiado para siempre”, dijo sobre los primeros meses de la etapa de conocimiento.

Posteriormente, concretó la adoptación y comenzaron a vivir juntos como padre e hijos. “Tengo súper claro que los que me van a llevar a la tumba cuando me muera van a ser Ignacia y Felipe. Por lo tanto, los que tienen la prioridad son ellos… están en primer lugar, son lo más importante en mi vida“, dijo.

Además, confesó que “ahora tengo una misión maravillosa, que es 24/7 y de la que aprendo día a día: quiero ser el mejor papá posible para mis hijos”.

Consultado sobre la posibilidad de tener una pareja, Carter enfatizó que “lo primero que me gustaría valorar, es compartir mi admiración profunda por todos los papás o mamás solteras que existen en nuestro país; que sacan a sus hijos adelante y que conforman una familia tan legítima y respetable como cualquier otra”.

“Hace muchos años que Chile se construye a partir de distintos tipos de familia. Me saco el sombrero por el trabajo y la valentía de esas mujeres y hombres que crían solos a sus hijos, porque detrás de ese camino existe un esfuerzo doble y la superación de ciertos prejuicios”, añadió.

Asimismo, sostuvo que “a pesar de las dificultades, plazos y prioridades que el sistema de adopción en Chile les otorga a personas solteras. Ha sido un proceso maravilloso, repleto de aprendizajes y me esfuerzo cada día para ser el mejor papá posible para mis niños“.