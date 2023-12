Rodolfo Carter presentó “batallón de protección ciudadana” en La Florida dirigido por ex general de Carabineros

La ex general de Carabineros, Berta Robles, en retiro desde octubre, será la encargada de liderar a los ex uniformados con funciones de seguridad ciudadana contratados por el municipio. En esa línea, aclaró que "no busca reemplazar" las funciones de la institución policial.