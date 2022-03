El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, hizo este jueves un mea culpa a solo horas de dejar el gobierno junto al equipo del presidente Sebastián Piñera.

El secretario de Estado aprovechó su última entrevista ocupando el cargo para pedir disculpas por los errores que cometió la administración del mandatario.

“Mi último mensaje radial a los chilenos es que efectivamente tratamos de hacer todo lo posible, pensando en la situación en que estábamos”, expresó respecto a la gestión de la crisis sanitaria.

En esa línea, dijo que “si nos equivocamos, como ha dicho el presidente, pedimos disculpas, pero también ojalá que se den cuenta que hemos tratado de hacer todo lo humanamente posible”.

“Tuvimos muchos momentos complicados”

Al respecto, destacó algunas de las ayudas estatales, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), los bonos pymes y la Pensión Garantizada Universal (PGU). “Se trató de hacer un esfuerzo que fue importante y que por lo menos con el paso del tiempo esperamos que también sea un esfuerzo bien reconocido”, afirmó, añadiendo que “los chilenos van a recordar con cariño el IFE”.

“Creo que eso son cosas que le van a quedar a los chilenos en el mediano plazo y por eso también creemos que cuando se recuerde a este gobierno se va a recordar con momentos muy difíciles, muy complicados”, aseguró.

“En temas de gestión tuvimos muchos momentos complicados. (…) El país lo ha pasado mal, pero nosotros hemos tratado de reaccionar. A veces tal vez no lo hicimos de la forma en que deberíamos haberlo hecho de inmediato, pero sí espero que se den cuenta de que hemos tratado de reaccionar y no fue fácil, porque los mecanismos no estaban disponibles”, cerró.