(Agencia UNO) – El convencional Rodrigo Logan se refirió este martes a la acusación en su contra sobre una falsificación de un contrato para cobrar millonaria indemnización, aseguró que la misma es falsa y respondería a una “operación política” en su contra.

De acuerdo a una información publicada por el portal Interferencia, el abogado fue investigado y acusado por la Fiscalía de falsificación de un contrato de trabajo para obtener una indemnización de $30 millones. Además, precisaron que Logan fue formalizado por el delito y tendría una nueva audiencia.

Aunque el constituyente participó en la sesión de esta mañana en el ex Congreso por zoom, sí ofreció declaraciones en la sede legislativa en Santiago, donde aseguró de forma contundente que las acusaciones de “falsificación y estafa” son un engaño y sólo buscaban “mancillar su honra y la de su familia”.

“Lo que se dijo es falso, lo que se dijo es parte de una operación política. Me lo advirtieron”, aseveró.

Según Logan, la información vendría de parte de un convencional perteneciente a la Lista del Apruebo y podría ser un torpedeo político a su intención de presentarse como candidato a vicepresidente en la Convención Constitucional. “Acá me lo avisaron, me lo advirtieron, me lo dijeron clarito: Señor, si usted continúa con su idea de querer presentar un vicepresidencia a la CC, lo vamos a cagar (sic)”, apuntó.

“A ese convencionalista, que no viene a las sesiones, que sesiona desde Zoom y que desde atrás de su computador está tirando esto, le digo: Si usted quiere ser vicepresidente, séalo ya, yo le rindo cuenta a Dios, no a usted. Si quiere venga para acá, trabaje, gánese el respeto de sus compañeros y van a votar por usted. Pero si usted no viene y lo único que hace del otro lado es incitar al odio, a que piensen que la constituyente son una manga de flojos y vagos, cuando usted no viene, y además de eso anda manchando la honra de las personas con mentiras, eso no es justo”, añadió.

Sobre el caso, Logan afirmó que este martes en la mañana en el Séptimo Juzgado de Garantía, a solicitud de la Fiscalía, fue cerrado. “Hoy se cerró y está ahí, y se cerró porque lo pidió la Fiscalía, no lo pedí yo”, señaló.

No obstante, insistió en que no hubo un contrato falso, ni una indemnización, y explicó que esta última sólo era válida “en el caso que tú pusieras término, basándote por una irregularidad”.

“Yo no recibí ni un solo peso, lo que yo estaba peleando en ese juicio civil era precisamente que se estableciera la responsabilidad del demandado y que el juez lo decretara si había una indemnización”, agregó.

Finalmente, el convencional informó que llevará el caso ante la Comisión de Ética de la Convención Constitucional, con pruebas como “Whatsapp enviados a más de 12 convencionalistas”.