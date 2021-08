El gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, criticó duramente las atribuciones que tienen los delegados presidenciales regionales (ex intendentes), acusando que actúan como un “freno de mano” en el proceso de descentralización.

La autoridad regional se mostró molesto tras comentar que ha tenido dificultades con la instalación de su cargo debido a la presencia del delegado, que en Valparaíso es Jorge Martínez, designado por el Presidente Piñera en julio de este año.

En detalle, el secretario general de Modatima señaló que cuando busca reunirse con los encargados de servicios públicos, la solicitud tiene que pasar primero por el delegado presidencial, dificultando su labor.

“Cuando este gobernador y su equipo ha solicitado reuniones con los servicios públicos tengo que pasar por el delegado presidencial para pedir autorización para juntarme con los servicios públicos. Y esa huea (sic) no procede, porque yo soy una autoridad democrática elegida democráticamente en la región y soy la primera autoridad regional de esta región que está en el cargo de gobernador regional siendo mayoría además nacional con más de 300 mil votos”, dijo a MediaBanco.

“Por tanto, jamás vamos a emplear esa táctica de tener que pedirle permiso a una figura que está designada por el nivel central para ejercer mis prerrogativas democráticas y administrativas en la Región de Valparaíso”, condenó.

Pese a que aclaró que no se trata de un problema personal con Martínez, Mundaca expresó que “la figura del delegado presidencial actúa como un celador del proceso de descentralización, como un gendarme del proceso de descentralización y además, se toma atribuciones que no le corresponden”.

En ese contexto, indicó que “el delegado presidencial lo que hace es coordinar la fuerza pública y verificar el funcionamiento de los servicios públicos, pero no prioriza recursos, no preside el CORE y por tanto, no tiene iniciativa presupuestaria. Su única iniciativa tiene que ver con la seguridad y salir a sacarse fotos cada vez que hay una tragedia en la región”.

“La figura del delegado presidencial es un freno de mano al proceso de descentralización”, añadió, adelantando que el próximo miércoles dará testimonio junto a un grupo de parlamentarios que presentaron un proyecto de ley para terminar con la figura del delegado presidencial.