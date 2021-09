El convencional de Pueblo Constituyente, ex Lista del Pueblo, Rodrigo Rojas Vade, más conocido como “el pelao Vade”, confesó no estar enfermo con cáncer.

“Cometí un terrible error, no fui honesto ni con ustedes ni con mi familia. Mentí sobre mi diagnóstico. No tengo cáncer”, declaró el vicepresidente de la Convención Constitucional.

Según él, tiene un padecimiento que le ha “costado mucho trabajo reconocer” y “lo oculté para no enfrentarme al estigma social, a la crítica, para no dañar a mi familia y para intentar proteger el poquito autoestima que había logrado construir después de aceptar que era homosexual”.

Lee también: Convencionales de la Lista del Pueblo anuncian nuevo pacto independiente llamado Pueblo Constituyente

“Quería pedirles perdón profundamente por toda la gente buena que se ve afectada por esto, a mi familia que no tenía nada que ver, a los compañeros de la Convención, de la Lista del Pueblo”, sostuvo Rojas Vade.

En el mismo punto, recalcó que “todo lo que hice fue fiel a mis convicciones, sólo que no tuve el valor para afrontar mi realidad. Me vestí de la enfermedad que se llevó a mis amigos, a mi abuelo y se ha llevado a mucha gente y grité lo más fuerte que pude por ellos y el silencio por el calvario propio que estoy trabajando en enfrentar mi verdad”.

El ex representante de la Lista del Pueblo había manifestado tener Leucemia linfoblástica mixta.

Lee también: La UDI y la Lista del Pueblo, cara a cara: El futuro de Carabineros según Carol Bown y Rodrigo Rojas Vade

Rojas Vade se viralizó en distintas oportunidades para el estallido social. El hombre salía a protestar a las calles pidiendo una salud justa para todos. “No lucho contra el cáncer, lucho para pagar la quimio. Salud digna para Chile”, decía uno de sus carteles más famosos.

En conversación con CHV Noticias, dijo que “cuando me diagnosticaron tenía Isapre, el sistema público no me dio la oportunidad, tenía seguro complementario y un seguro oncológico. Aún así habían exámenes que no tiene código y vale $700 mil y tienes que hacerlo todas las semanas”.

“Llegué un momento en qué me pregunté qué nos habían hecho para que tú, enfermo de cáncer en un hospital estés pensando en que eres una mala persona porque no vas a poder cubrir una cuota del banco”, dijo conversando con la constituyente Carol Bown en Encuentros Constituyentes de CHV.