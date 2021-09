Rodrigo Rojas Vade presenta licencia por 15 días a contar de este jueves

El secretario provisional de la Secretaría de la Convención Constitucional, John Smok, confirmó que el constituyente Rodrigo Rojas Vade está con licencia médica.

El documento está acreditado por los próximos 15 días a partir de este jueves 9 de septiembre, por lo que el denominado “Pelao Vade”.

De igual modo, el ex integrante de la Lista del Pueblo no se presentó durante toda la semana a las respectivas sesiones del proceso constituyente, esto luego de que confirmara que finalmente no padecía de cáncer.

El representante del distrito 13 aclaró la situación el pasado sábado, donde señaló que finalmente no tiene la patología, pese a que así lo afirmó desde que se hiciera conocido en el estallido social en 2019.

La situación se da a conocer en la previa de la votación del reglamento de la Convención Constitucional, en la que se podría determinar finalmente qué ocurrirá con su presencia durante toda la instancia.

Además, en la jornada de este miércoles se llevaron a cabo las primeras diligencias de la PDI con respecto a este caso, luego de que la Mesa Ampliada de la directiva interpusiera una denuncia en la Fiscalía.

A raíz de esto, ya declararon ayer por la tarde la presidenta de la convención, Elisa Loncón, y también el vicepresidente del órgano, Jaime Bassa.