A tres semanas de la realización de la segunda vuelta de la elección presidencial, representantes del mundo político y económico eligen quién será el candidato por el que votarán en los comicios. Una de las personas que se sumó a esto y recientemente dio a conocer por quién optará es Rodrigo Vergara, ex presidente del Banco Central.

El economista, declarado como un “liberal de centroderecha”, que no milita en ningún partido político, reveló en conversación con El Mercurio que el candidato por el que votará el 19 de diciembre es el representante del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

Vergara, quien confesó haber votado Apruebo en el plebiscito por una nueva Constitución y estar a favor del matrimonio igualitario, afirmó que en primera vuelta su candidato presidencial era otro. Pero al momento de elegir entre Kast y Gabriel Boric, es el programa económico el que lo acerca al líder del Partido Republicano.

“Yo no me pierdo un segundo. En segunda vuelta voy a votar por Kast”, manifestó el investigador senior del CEP en la entrevista. Para explicar su decisión, indicó que “no podría darle mi apoyo a una coalición cuyo socio mayoritario es el Partido Comunista”.

Pero ahondando en las justificaciones de su elección de cara a los próximos comicios, Vergara manifestó que considera que el representante de Apruebo Dignidad tiene “un programa que es muy extremo, que creo que no le hace bien ni al país ni a la economía”.

“Yo no voté en primera vuelta por Kast, pero no me pierdo ni un segundo en que en segunda vuelta sí voy a votar por él”, profundizó el economista en El Mercurio.

Un liberal y la mirada económica de los candidatos

Si bien Rodrigo Vergara dio su decidido apoyo a José Antonio Kast, destacó que él tiene un pensamiento más liberal de lo que representa el candidato del Frente Social Cristiano.

“Soy más liberal en lo valórico, pero muy respetuoso y eso es parte de ser liberal. Y lo he visto a él muy decidido en decir ‘estos son mis valores, pero si las instancias democráticas deciden otra cosa, voy a respetarlo'”, señaló Rodrigo Vergara, agregando que cree que “hay mucha más intolerancia en los sectores de extrema izquierda”.

Por otro lado, en cuanto a su decisión de optar por Kast, habló sobre lo que pasa con las propuestas de los candidatos en el plano económico. “A mí el programa de Boric en general me parece bastante negativo para la economía. No le cuadran las cifras fiscales”, argumentó, ejemplificando esto con el aumento de la carga tributaria, la revisión de los tratados comerciales y las propuestas en temas de pensiones.

Sobre el programa de Gabriel Boric, reflexionó señalando que “en el fondo, es una intervención constante del Estado que va a terminar ahogándonos. Definitivamente creo que no es un programa para el Chile del siglo XXI”.

“Yo no juzgo intenciones. Parto de la base que tienen buenas intenciones y quieren lo mejor para Chile, pero la verdad es que creo que se equivocan al tomar posiciones tan extremas en algunos temas“, recalcó el ex presidente del Banco Central.

Junto con indicar que el programa de Kast también presenta algunos problemas, Vergara destacó que “tiene bien claro los temas de desarrollo del país, énfasis en crecimiento, productividad, bienestar”.