Rojo Edwards se desmarcó de Luis Silva y dijo que Pinochet sí fue un dictador: “No creo que sea un estadista”

El senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, se desmarcó de los dichos del consejero electo Luis Silva y señaló que Augusto Pinochet sí fue un dictador y no un estadista.

En conversación con CNN Chile, Edwards fue consultado sobre la figura del dictador. Ante esto respondió que “lo que me llama la atención de esto es cómo se trata permanentemente de reflotar a Pinochet“.

“Yo no creo que sea Pinochet un estadista, (fue un dictador) sí, lo fue”, señaló el senador ante la pregunta de Mónica Rincón, en el contexto de la Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric. “Si usted me pregunta si admiro la reforma de 1980 de la pensiones, sí y no tengo porqué esconderlo”, añadió.

Em ese sentido, también aseguró que admira “la reforma educacional que se hizo, cómo se potenció la educación a través de las municipalidades y se aumentó la cobertura”. Asimismo, expresó que no considera “que una persona que estuvo 17 años sin parlamento sea un estadista. Eso yo no estoy de acuerdo”, concluyó.

¿Qué dijo Luis Silva?

Las palabras de Rojo Edwards llegan unos días después de la polémica en torno a las declaraciones de Luis Silva, en las cuales dijo sentir admiración por Augusto Pinochet y aseguró que debe hacerse “hacerse una lectura un poco más ponderada de su gobierno“, tras ser consultado sobre su figura.

“Obviamente mancha lo que hizo por Chile”, afirmó en entrevista con Icare sobre las violaciones a los Derechos Humanos, aunque hizo hincapié en que “a 50 años desde el ’73 (…) debe hacerse una lectura un poco más ponderada de su gobierno , no simplificar o reducir, con toda la gravedad que tienen, esos 17 años de violaciones a los DD.HH.”.

“Tengo una admiración por él como hombre de Estado, (pero) no me declaro pinochetista, porque es una figura histórica y por lo tanto no me voy a casar con una figura histórica”, concluyó.

La respuesta del Presidente Boric

La controvertida respuesta tuvo diversas reacciones, incluyendo la del presidente Gabriel Boric, quien sostuvo en su cuenta de Twitter que “Augusto Pinochet fue un dictador, esencialmente anti demócrata, cuyo gobierno mató, torturó, exilió e hizo desaparecer a quienes pensaban distinto”.