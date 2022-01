El senador electo y nuevo presidente del Partido Republicano, Rojo Edwards, se refirió al rol que tendrá su colectividad en el próximo gobierno de Gabriel Boric, que comenzará a funcionar desde el 11 de marzo de este año.

“Nuestro interés es tener las mejores relaciones posibles, pero también es bastante claro que nosotros queremos tener nuestra impronta propia de lo que somos republicanos”, comenzó diciendo Edwards durante un punto de prensa realizado este domingo.

Asimismo, indicó que le gustaría tener “las mejores relaciones con Chile Vamos, pero no porque queramos una coalición con ellos. Lo que sí queremos es una coordinación suficiente, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados”.

El futuro parlamentario señaló que una eventual relación con el conglomerado oficialista “no significa tener una coalición, sino que tener un acuerdo mínimo que permita funcionar y defender ciertos principios“.

“Queremos tener las mejores relaciones con Chile Vamos, así también con el gobierno del presidente electo, si es que quien gobierna es el Boric de la segunda vuelta“, advirtió.

Rol de Kast en el Partido Republicano

El punto de prensa también contó con la presencia del ex candidato presidencial José Antonio Kast, quien fue consultado sobre cuál será su nuevo rol al interior del Partido Republicano luego de dejar la presidencia.

“He podido reflexionar, estar en familia y trabajar por todo lo que vamos a ver hacia adelante como mundo republicano. Yo me retiré de la presidencia, pero seguiré colaborando activamente en aquellas cosas que se me soliciten“, indicó el ex aspirante a La Moneda.

En ese sentido, Kast recalcó que seguirá aportando a la tienda desde “el mundo de las ideas, de la cosa práctica de las urgencias sociales y estoy feliz de estar en esta posición de poder colaborar, pero donde la opinión política y el debate legislativo esté en manos de la directiva presidida por Rojo Edwards”.