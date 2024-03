“Ya no estamos en la Guerra Fría”: Camila Vallejo tras críticas de oposición al PC por caso de Ronald Ojeda

Crece la tensión política ente el gobierno y la oposición, luego del secuestro y asesinato del ex teniente venezolano, Ronald Ojeda. “Ya no estamos en la Guerra Fría”, con esas palabras la vocera de gobierno Camila Vallejo pidió a la oposición cesar las críticas al Partido Comunista en torno al caso. Sin embargo, el PC volvió a hacer noticia este lunes tras negarse a realizar una sesión especial en la Cámara para abordar los últimos hechos, instancia que sí se efectuará en el Senado este miércoles al medio día, ya que la cámara alta no requiere una unanimidad para que sea concretada.