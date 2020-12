En una nueva edición de Contigo en La Mañana de CHV, el panel político debatió acerca del proyecto que busca el indulto general para las personas detenidas durante el estallido social.

En la instancia, Julio César Rodríguez se mostró de acuerdo con la principal problemática respecto a los imputados.

“Hubo gente que sí robó y sí quemó micros, pero lamentablemente tenemos un problema complejo (…) Es importante que los gobiernos actúen, pidieran celeridad o justicia, no dejar las cosas como están”, expresó el animador en alusión a aquellos que pudiesen estar privados de libertad sin haber cometido delitos.

En ese contexto, el senador Iván Moreira (UDI) emplazó directamente a Rodríguez, diciendo: “Yo siento que usted me está llamando a llorar en su hombro por estos pobrecitos. Estos pobrecitos son golpistas, son violentistas, son saqueadores”, dijo el parlamentario lo que generó la molestia de Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Marco Enríquez-Ominami (PRO), quienes participaban del programa.

“Iván, aquí el único golpista declarado es usted. Si me escuchara con atención no me diría lo que está diciendo. Le estoy diciendo que en el grupo de personas (detenidas) hay gente que sí robó, que sí quemó micros (…) lo que le estoy diciendo es que sí había gente así, pero hay casos donde no se ha podido probar nada o se le pusieron pruebas falsas”, aclaró el animador.

“Para mí, el 99% (de los detenidos) son golpistas”

“Aquí, le están aliviando la carga al tercer poder del Estado. No tenemos por qué nosotros estár protegiendo, ellos son responsables de ayudar; el Ministerio Público y la justicia. Para mí, el 99% (de los detenidos) son golpistas y ladrones que se aprovecharon de las circunstancias”, insistió el legislador quién se opuso a la opción de incorporar más fiscales para acelerar los procesos de investigación.

“No apague el fuego con bencina, si usted es senador (…) usted llegó y está juzgando”, lamentó Julio César.

Con evidente molestia, la diputada Sepúlveda le pidió más altura al senador para debatir sobre estos temas.

Moreira: No me vengas a pedir altura con delincuentes y golpistas.

Monserrat Álvarez: No se sabe si son delincuentes aún.

Moreira: Bueno, ese es un tema de la justicia, no del gobierno.

