Una particular discusión tuvo lugar en la red social del pajarito azul, luego que el ex diputado y ministro de Defensa, Mario Desbordes (RN), respondiera a la interpelación del actor y director Vasco Moulian sobre supuestos dineros en paraísos fiscales.

“Estimado Mario Desbordes, hace un tiempo un muchacho torturado me contó que usted tenía platas en paraísos fiscales. La verdad es que no le creí, pero hoy veo este artículo y me dieron ganas que usted me desmienta esta información del medio PrimerInforme.com“, escribió primero Moulian.

Estimado @mariodesborde hace un tiempo un muchacho torturado me contó que usted tenía platas en paraísos fiscales la verdad es que no le creí, pero hoy veo este articulo y me dieron ganas que usted me desmienta esta información del medio https://t.co/RFZhRF7pTQ GRS Saludos VM https://t.co/OJpuzAgqFb — vasco moulian (@vasco_moulian_) January 6, 2021

La publicación a la que se refirió el productor de televisión fue publicada en dicho portal, “una plataforma de periodismo de investigación y de actualidad sobre temas relevantes para Estados Unidos, Venezuela y América Latina”, según se describe. Allí, hablan de supuestos dineros en paraísos fiscales de varios conocidos de la política nacional, entre ellos Desbordes.

Sin saber que horas antes el ex parlamentario había desmentido el artículo, de todas formas Moulian hizo la pregunta en Twitter. A su comentario, Desbordes contestó: “Cada vez cae más bajo usted. Primero no sea cobarde y ponga bien el nombre de tuiter. Segundo, la información es falsa, un montaje“.

Cada vez cae más bajo usted. Primero no sea cobarde y ponga bien el nombre de tuiter, segundo, la información es falsa, un montaje. Tiene algo que decir ? Dígalo y hágase responsable — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) January 6, 2021

Y Moulian continuó, indicando que recordaba haber entrevistado a Desbordes y que en esa instancia no le dijo “que estaba cayendo bajo”, pero que “ahora que lo involucran en una ilegalidad me dice que estoy cayendo bajo. ¿Me lo puede explicar?“.

Además recuerdo haberlo entrevistado y usted nunca me dijo que estaba callendo bajo y ahora que lo involucran en una ilegalidad me dice que estoy cayendo bajo me lo puede explicar? https://t.co/sxTnRRdUCW — vasco moulian (@vasco_moulian_) January 6, 2021

El tema se cerraría para el ex secretario de Estado, luego de corregir una falta ortográfica y escribir: “Entiendo que cuida su pega y de su señora, pero tenga cuidado con excederse. Si llega a la injuria se tendrá que hacer responsable“.

Entiendo que cuida su pega y de su señora, pero tenga cuidado con excederse, si llega a la injuria se tendrá que hacer responsable — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) January 6, 2021

Pero el ex presentador de TV insistió, asegurando que Desbordes estaba “sobre reaccionando”. “Sólo dije que no creía que usted estuviera involucrado en algo así y después me atacó. Yo podría decir algo más grave y le pediré a mi señora que le explique dónde trabaja porque parece que se equivocó“.

Estimado @desborde le insisto que yo creo que usted esta sobre reaccionando, solo dije que no creía que usted estuviera involucrado en algo así y después me atacó, yo podría decir algo más grave y le pediré a mi señora que le explique donde trabaja porque parece que se equivoco https://t.co/ZF64X2h81I — vasco moulian (@vasco_moulian_) January 6, 2021

Sin obtener más respuestas, Moulian retuiteó algunos otros comentarios en los que se aludía a la publicación y agregó sentirse “preocupado” ya que el ex ministro “tiene mucha información”.

Quede preocupado yo no tengo armas en mi casa don @desbordes y usted tiene mucha información y para que decir sus cercanos me refiero a los hermanos Torres uno estuvo preso casi un año por el caso basura 🙏🙏🙏 — vasco moulian (@vasco_moulian_) January 6, 2021

