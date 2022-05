“¿Cuánto paga por el aseo en su celda?”: Roxana Miranda reacciona tras condena de Nicolás López

Diversas han sido las reacciones que ha causado la sentencia que este lunes dio a conocer la justicia en contra del cineasta Nicolás López, quien deberá cumplir 5 años y un día de cárcel efectiva luego de acreditarse dos abusos sexuales.

Una de las mujeres que no se quedó fuera del tema fue la ex candidata presidencial Roxana Miranda, quien a través de Twitter recordó un burlesco y clasista tuit que López publicó en 2013.

Fue mientras Miranda participaba de un debate de Anatel cuando el director acudió a la red social en la que planteó una cuestionable pregunta.

“¿Cuánto cobrará Roxana Miranda por hacer aseo en mi casa?”, escribió en dicha oportunidad el guionista, palabras que volvió a sacar a la luz la ex política y que aprovechó de responder.

“No hay tiempo que no se cumpla ni deuda que no se pague”, comenzó Miranda. “¿Ahora cuánto paga por el aseo en su celda?”, agregó a su respuesta que sacó aplausos en las redes sociales.

No hay tiempo que no se cumpla, ni deuda que no se pague.

¿ahora cuanto paga por el aseo en su celda? #NicolásLópez

