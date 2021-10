La ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, respondió a las acusaciones que apuntaban en su contra sobre la presunta utilización de recursos públicos para apoyar la candidatura parlamentaria de su pareja, Christian Pino. Una situación en que Contraloría intervino, asegurando que investigará las denuncias.

Al respecto, la secretaria de Estado manifestó que “las personas me conocen y saben que soy una mujer transparente y que siempre he dado la cara en momentos difíciles, y esta no será la excepción”.

“He trabajado por Chile sin descanso, dejando de lado cualquier aspiración electoral, para asumir como vocera y luego ministra de Desarrollo Social y Familia en los momentos más difíciles del país en décadas”, agregó.

“Efectivamente alguien de mi familia va de candidato y como cualquier persona tengo derecho a apoyarlo. Pero quiero ser extremadamente enfática y clara, no he destinado ni un solo peso del Estado ni recursos públicos para ninguna campaña y nunca he obligado a ningún funcionario a hacer algo indebido”, sostuvo la autoridad.

Lee también: Chahuán defiende a Rubilar tras denuncia de funcionarios: “Creemos que acá no hay uso de recursos públicos”

Al mismo tiempo, hizo hincapié en que tras conocerse la intervención del ente fiscalizador, “enviamos un oficio a Contraloría para ponernos a su disposición y que sean ellos los que determinen si aquí existe alguna falta administrativa”, dijo.

Finalmente, y con una emoción evidente, indicó que “quiero que todo Chile sepa que puedo mirar con tranquilidad a mis hijos a los ojos, que he trabajado por Chile con todo el corazón, incluso postergándolos a ellos”, concluyó.

Hay que recordar que esta situación se dio a conocer en un reportaje de Canal 13, en que funcionarios de la cartera denunciaron a Rubilar acusando que se les pedía crear actividades de campaña para Pino en pleno horario de trabajo.

Los funcionarios que habrían participado de dichas labores, dieron a conocer una misiva en la que aclararon que sí fueron parte de ciertas actividades asociadas a la campaña en dos ocasiones, pero que estas fueron antes del horario de trabajo y en horario de colación.

Todo esto, mediante el “uso de nuestros medios personales, computador, internet y cuenta de zoom propia, realizamos una conversación preparatoria de 2 entrevistas, a fin de aportar desinteresadamente con lo que mejor sabemos hacer, asesorar comunicacionalmente”.

“Queremos reiterar que todas nuestras intervenciones han sido siempre de modo voluntario, sin incurrir en ningún gasto, pago o uso de recurso fiscal, y siempre en el marco de un ofrecimiento espontáneo que quisimos hacer por el cariño y la amistad que hemos forjado”, añadieron en la carta.

Lee también: Alcaldesa Hassler llama a respetar los DD.HH. y cuidar el comercio local en marchas convocadas por el 18-O