“Asesinato de un inocente”: Ruth Hurtado respalda a Urruticoechea y revela que ella fue violada cuando niña

Continúan las repercusiones tras las palabras emitidas por el diputado del Partido Republicano Cristóbal Urruticoechea, quien presentó un proyecto de ley que para derogar el aborto en algunas causales, como lo es la violación contra las mujeres.

En concreto, las controversiales declaraciones del parlamentario fueron “al violador todas las penas que existen y más, pero al inocente, vida. Por lo demás, una mujer que ha sido violada y aborta, no se ‘desviola’ ni física ni moralmente”.

La frase fue ampliamente criticada tanto en el oficialismo como la oposición, pero el legislador fue apoyado este jueves por la presidenta del partido, Ruth Hurtado, que aprovechó de revelar un episodio de su vida.

“Desde el Partido Republicano siempre nos hemos manifestado en favor de la vida. Creemos en la vida. Por lo tanto, el aborto siempre va a ser contrario a nuestros principios y valores que como partido tenemos. Además, sabemos que el asesinato de un inocente, de una persona o ser que no se puede defender, es algo macabro”, dijo.

Posteriormente, la ex convencional afirmó que “a violación sin duda es un acto aberrante. Yo a los 14 años fui violada. Si yo hubiera quedado embarazada, probablemente no me hubiera hecho borrar todo lo traumático, difícil y doloroso que es pasar por una violación”.

“Lo que el diputado Urruticoechea señala es cierto, un aborto no va a ‘desviolar’ a una mujer. Lo aberrante y traumático que uno vive en situaciones así, sobre todo cuando eres niña, el matar a un inocente no lo va a borrar”, agregó.

Por último, Hurtado reiteró que en los republicanos “obviamente no estamos en favor del aborto, pero sí estamos porque haya penas muy fuertes contra aquellos que cometen la violación”.