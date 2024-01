Leda Bergonzi viene a Chile: Revisa las comunas que visitará la “sanadora” de Rosario

Leda Bergonzi, sanadora argentina, estará en Chile durante enero en las comunas de Quinta Normal y Maipú. Se encontrará realizando las ya tradicionales ceremonias religiosas que la caracterizan y por las que se ha hecho conocida internacionalmente.

Cabe destacar que primero estará en el Templo Votivo, el sábado 6 de este mes, donde se espera que lleguen cientos de personas para poder beneficiarse de los “milagros” que rondan su nombre.

Así también, durante el lunes 8 de enero ella se trasladará hasta la Gruta de Lourdes en Quinta Normal, donde protagonizará un nuevo y último encuentro con sus fieles devotos en nuestro país.

¿Qué dice Leda sobre sus milagros?

Bergonzi señaló que Dios se manifiesta de diversas maneras y que ella ha podido curar a través de diferentes métodos: “Hay gente que ha tenido la posibilidad de una sanidad por medio de intercesión, otras por fotos y también a distancia”.

“Que la gente no se quede con lo que dicen, que siempre se animen en ir en búsqueda de lo que realmente piensan”, ha señalado la sanadora de Rosario.

“Nosotros estamos disponibles y le abrimos la puerta a todos y eso nos hace reconocer que Dios no vino a buscar a los justos, es a los pecadores y eso los acerca más a la realidad”, agregó.

También manifestó que hay mucha gente que fue a ver sus “sanaciones” y no salió nunca más. “Que no me vayan a ver a mí, que lo vayan a buscar a él (Dios)”.

Revisa la publicación en Instagram:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leda en chile (@ledaenchileoficial)

Síguenos en