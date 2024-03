Registran saqueo de camión volcado en La Higuera: Conductor estaba muerto dentro del vehículo

A través de redes sociales se dio a conocer el desenlace de un fatal accidente vehicular en La Higuera, en la región de Coquimbo, el cual terminó con numerosos transeúntes robando la mercancía que trasportaba el vehículo.

Se trató de un camión con paltas, el cual estaba siendo manejado por un hombre de 30 años que perdió el control de la maquinaria y terminó volcándose violentamente, lo que le provocó la muerte.

Detalles de lo sucedido

El desafortunado suceso ocurrió en el kilómetro 509 de la Ruta 5 Norte, específicamente en la cuesta de Caleta Hornos, hasta donde debió llegar Bomberos para rescatar a Emerson Herrera, quien perdió la vida en el lugar y fue encontrado entre unos palets que llevaba.

Sin embargo, lo más juzgado de la situación fueron las personas que pararon a los costados de la carretera para llevarse la mayor cantidad de paltas posible, mientras aún no era rescatado el cuerpo de la víctima.

“Es inhumano, yo mismo soy camionero y no me gustaría que me pase eso, para que tome conciencia la gente“, comentó César Latorre, un colega del fallecido, tras conversar con los medios de comunicación.

Sobre el robo de paltas propiamente tal, en solo tres horas se agotó la mercancía que transportaba el camión volcado. Ante esto, las autoridades investigarán una posible implicancia entre los saqueadores y el fallecimiento del camionero.

Revisa aquí el registro:

CAMIÓN CON PALTAS VOLCÓ EN #LAHIGUERA

Un camión volcó en la cuesta Caleta Hornos, en La Higuera, cuarta región. Km 520.

En estos momentos se esperará la llegada de equipos de emergencia al lugar.

Testigos señalan que por el momento no han encontrado al conductor @biobio pic.twitter.com/eGT9iekRSD — EMERGENCIAS CHILE. (@Pabl0Manzanares) March 29, 2024

Síguenos en