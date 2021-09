Durante este domingo, el ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, informó su renuncia a la militancia en Renovación Nacional (RN), en medio de la investigación que realiza el Ministerio Público en su contra.

Cabe recordar que la PDI allanó la Municipalidad de Vitacura y la casa del ex jefe comunal, por los presuntos delitos de falsificación de instrumento privado, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales.

A través de una carta, Torrealba señaló que “frente a los hechos que son de público conocimiento, he decidido presentar mi renuncia a la militancia en Renovación Nacional”.

“Es el profundo compromiso que siento hacia el partido del que he formado parte durante tres décadas y en el que tengo grandes amigos por los que abrigo un enorme aprecio, hacen que sea necesario tomar esta decisión que, si bien es difícil, sé es la correcta”, agregó.

Además, el ex alcalde aseguró que “jamás permitiría que un proyecto, del que he formado parte por tanto tiempo, se vea afectado por una investigación judicial de la que me corresponde únicamente a mí hacerme cargo, en términos personales y con total libertad”.

Schalper valora renuncia

A través de un video, el diputado Diego Schalper (RN) destacó la decisión del ex alcalde: “Nos parece que es coherente a lo que ha sido su trayectoria dentro del partido”.

“Como mesa directiva perseveramos en los tres principios: el principio de transparencia, el de probidad -que siempre nos mantengamos al alero de las normas- y también igualmente importante el principio de presunción de inocencia“, indicó el parlamentario.

Sobre este último punto, sostuvo que “nadie es culpable hasta alguien lo pruebe, y por lo mismo, las personas somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Esos son los principios que inspiran el trabajo de RN”.