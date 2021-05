Este jueves la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que establece como feriado irrenunciable para todos los trabajadores del comercio los próximos 15 y 16 de mayo.

La medida fue establecida debido a que en esa fecha se realizarán las “megaelecciones” municipales, de gobernadores regionales y de convencionales.

El proyecto establece que su propósito es “evitar que los trabajadores del comercio deban concurrir a sus lugares de prestación de servicios para luego trasladarse a votar y retornar a trabajar, ya que esto propiciará aglomeraciones en los medios de transporte y la movilidad entre comunas de un gran número de trabajadores”.

No obstante, el diputado Diego Schalper (RN) se opuso a la iniciativa y anunció reserva de constitucionalidad, es decir, acudirá al Tribunal Constitucional (TC) en busca de un pronunciamiento sobre esta medida.

“Querer que el fin de semana electoral sea feriado irrenunciable es no entender las regiones, (es una) patada en la guata a PyMes y no permitir que las personas puedan trabajar, incluso por mejores remuneraciones. Fiscalicemos abusos, no coartemos libertad. Por eso reserva de constitucionalidad”, dijo a través de Twitter.

En otra publicación, el parlamentario aseguró: “dejen a las personas emprender y trabajar sin asfixia estatal”.

“Defiendo que los emprendedores y trabajadores, especialmente de las regiones y comunas rurales, pueden trabajar cuando lo necesitan urgentemente. Basta de burocracia asfixiante. Y la defiendo siempre, no sólo dos días“, cerró.