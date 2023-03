Dávalos lanza comunicado contra Compagnon: La acusa de poner “trabas” y llama a que su ambición “tenga límite”

El hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet afirmó que todas las acciones judiciales presentadas por su ex esposa "no hacen más que alimentar el morbo", insistiendo en que es la empresaria la que no quiere llegar a un acuerdo.