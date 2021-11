Durante esta jornada, Sebastián Depolo, secretario general de Revolución Democrática (RD) y candidato al Senado por la Región Metropolitana, aseguró en conversación con El Mercurio que “vamos a meterle inestabilidad al país, porque vamos a hacer transformaciones importantes”.

Las palabras del candidato a la Cámara Alta no dejaron indiferente a la opinión pública y rápidamente se convirtió en tendencia. Asimismo, este domingo, la carta presidencial del bloque Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, presentó su programa de gobierno. En la instancia, fue consultado por los dichos de Depolo.

“La inestabilidad hoy día es seguir igual como estamos. El gobierno de Sebastián Piñera era el que se supone aseguraba gobernabilidad y nadie en su sano juicio podría decir que lo consiguió”, aseveró Boric.

Lee también: Gabriel Boric presentó su programa de gobierno: “Lo que buscamos es garantizar derechos sociales”

En la misma línea, indicó que “el no hacer los cambios no concretar las demandas que chile ha pedido en materia de pensiones dignas, salud no discriminatoria entre ricos y pobres, educación de calidad, es justamente lo que traería inestabilidad. Tengo la convicción que nuestro programa puede asegurar estabilidad y gobernabilidad”.

Posteriormente, Depolo rectificó que “lo que quise expresar fue que de la crisis vamos a salir con transformaciones profundas”.

“Yo creo que me equivoqué y Gabriel nos ha enseñado a todos que si lo decimos mal, lo refraseamos. Lo que queremos mostrar es que somos capaces de cambiar Chile, porque esa es la única forma de salir de la crisis”, aseveró el candidato al Senado.