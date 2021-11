Se acercan las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales. En estos comicios competirá Sebastián Depolo, secretario general de Revolución Democrática y candidato al Senado por la Región Metropolitana, quien habló sobre cómo sería un eventual gobierno del representante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y la “inestabilidad del país”.

Según explicó Depolo a El Mercurio, un próximo gobierno liderado por el pacto político tendrá que guiarse por dos periodos: Uno en que regirá la actual Constitución y otro con la futura, la que actualmente es trabajada por la Convención Constitucional.

Por lo anterior es que el candidato a senador manifestó que desde el partido propone un pacto en el caso de pasar a segunda vuelta en que “nos podamos sentar con distintos actores, movimientos sociales, para que la dignidad se materialice”. Además, indicó que aquel gobierno “será difícil de gestionar”.

Con respecto a los partidos con los que comparten posturas, Depolo mencionó al PS y tomó distancia de las direcciones más que de los militantes de otros, como la DC. Es justamente por eso que se refirió a la candidatura del Nuevo Pacto Social, en donde la representante es Yasna Provoste.

“Yo respeto mucho la candidatura de Yasna, pero creo que se ha equivocado mucho en denostar a nuestra candidatura al ubicarla en un extremo”, expresó el candidato parlamentario, agregando que esto “equivoca la estrategia y le hace un daño al potencial diálogo que tengamos adelante”.

Un horizonte de transformaciones y su postura sobre otros candidatos

Para el ex precandidato a gobernador metropolitano es importante recordar que en caso de gobernar, tendrán “un programa participativo hecho desde la base”. Por aquello, señaló que deberán establecer más diálogo, aunque esto no significará “negociar el horizonte de transformaciones. Es lo que Chile está demandando y frustrar esas condiciones le daría más inestabilidad al país“.

“Nosotros vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones importantes”, mencionó el representante de RD, precisando que la Convención Constitucional es la primera de ellas. “Esa inestabilidad tiene que ser acotada y para que así sea, los cambios tienen que ocurrir”, afirmó.

En cuanto a los demás candidatos que compiten contra Gabriel Boric, el político aclaró que la coordinación del programa del representante de Apruebo Dignidad con Daniel Jadue tuvo un 90% de coincidencia.

Por otro lado, sobre José Antonio Kast y los recientes resultados de encuestas, explicó que “en la calle he visto un desfonde del voto de Sichel y eso se fue Kast (…) Lo que preocupa es que Kast hace campaña basada en la mentira para denostar la política”.

Sebastián Depolo aclaró los dichos

Luego de la publicación de la entrevista, el candidato al Senado usó su cuenta de Twitter para referirse a sus dichos sobre la “inestabilidad”. Según explicó, no pudo transmitir de la manera correcta su postura.

“Lamento no haber podido transmitir bien que la inestabilidad es no hacer los cambios que el 80% de la población reclama”, escribió. Además, puntualizó en que se debe hablar “de cómo no hacer cambios nos llevó a una crisis sin precedentes”.

Lamento no haber podido transmitir bien que la inestabilidad es no hacer los cambios que el 80% de la población reclama. No es un titular que se condiga para nada con la entrevista. Pero vamos a eso. Hablemos de cómo no hacer cambios nos llevó a una crisis sin precedentes. pic.twitter.com/nn294iuATS — Seba Depolo 🌳 Senador x RM #Seguimos! (@SebaDepolo) November 1, 2021

