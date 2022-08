“No me siguen de verdad”: Sebastián Izquierdo lanzó preventa para su libro y nadie la compró

Sebastián Izquierdo, el fundador de Capitalismo Revolucionario, expresó su molestia por la frustrada preventa de un libro que escribió y que lanzó en formato digital, pero que no pudo llegar al papel porque no tuvo los recursos económicos necesarios para hacerlo.

El creador del grupo político de extrema derecha realizó una transmisión live hace unas semanas en la que relató lo que sucedió, no sin enviar críticas a sus seguidores que no lo ayudaron financieramente para que su proyecto pudiera ser impreso.

“¿Cómo están? Buenas tardes. Les quiero comentar que no va a haber libro”, comenzó diciendo en el video subido a YouTube titulado El libro no va poder ser que compartió en redes sociales.

Asimismo, relató que “el libro está escrito, está listo, pero la verdad es que se lanzó una preventa hace como un mes, poco más, dos meses, en el canal de Telegram para que se juntara la plata para imprimirlo”.

El problema, sinceró Izquierdo, es que “ninguna persona compró la preventa”.

“Nadie. Ni la Clau ni el Alex, que ahora llegan y dicen ‘hola’. Se lanzó la preventa y no la compraron, no quisieron aportar con el dinero”, contó el creador del canal Seba Left.

Pero no se quedó ahí. Cuando un seguidor le dijo que no se enteró de la preventa, respondió que “no está atenta al Telegram. Entonces no es seguidora mía. Los seguidores míos son los 10 o 20 hueones que están atentos al Telegram. Esos son los únicos que son mis seguidores“.

“Porque no se enteran, no se enteran de nada, ven el puro YouTube porque es entretenido, pero no están dispuestos a hacer nada más que no sea entretenido”, cuestionó.

finalmente concluyó que “si tiene la hueá (las notificaciones de Telegram) la tienen silenciada, es porque no me siguen de verdad”.