“Cómplices pasivos”: El día en que Sebastián Piñera complicó a la derecha a 40 años del Golpe

Sebastián Piñera, durante su primer mandato, debió liderar la conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado y lo hizo con una frase que hasta la actualidad genera coletazos: “Hubo muchos que fueron cómplices pasivos”.

Un dicho que no solo sorprendió a la oposición del 2013, sino que también a los miembros de su propia coalición y al interior del gobierno.

El origen de “los cómplices pasivos”

El ex presidente utilizó este recordado concepto por primera vez en agosto del 2013 en una entrevista con La Tercera, titulada: “Presidente Sebastián Piñera y su juicio a 40 años del Golpe: ‘Hubo muchos que fueron cómplices pasivos: Que sabían y no hicieron nada o no quisieron saber’”.

En la conversación, el por entonces mandatario se refirió a los responsables de lo ocurrido durante la dictadura militar de Augusto Pinochet que inició en 1973, es especifico de aquellos que violaron Derechos Humanos. Pero no se quedó ahí.

“Hubo muchos que fueron cómplices pasivos: Que sabían y no hicieron nada o no quisieron saber y tampoco hicieron nada“, expuso la por entonces máxima autoridad del país, en alusión a quienes por omisión no previnieron que se violaran los DD.HH.

Eso si, puntualizó que “en este gobierno no hay ningún ministro ni ha habido ministro que haya sido ministro del gobierno militar” y, además, que “haber trabajado en el gobierno militar, de buena fe, no constituye una descalificación ni prohibición para seguir ejerciendo cargos de servicio público”.

Las consecuencias políticas de la frase

Las declaraciones de Sebastián Piñera fueron publicadas el viernes 30 de agosto del 2013, por lo que Piñera debió enfrentar a su sector el lunes siguiente durante el comité político.

La frase fue cuestionada por distintas voces de su sector. Por una parte se criticó que, de acuerdo a la reflexión de Piñera, su sector estaba siendo manejado por los “cómplices pasivos”, mientras que por otro se calificaron de “injustas”.

Días más tarde cuando el por entonces oficialismo repartió las invitaciones para asistir a un evento de conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado, ningún miembro de la oposición de aquella época asistió a la ceremonia.

El apoyo del “Sí” y la centro derecha”

Junto a lo anterior, también reflexionó que fue un error el apoyo de su sector a la campaña del “Sí” en el plebiscito de 1988, para mantener a Augusto Pinochet ocho años más en el poder.

“Estoy absolutamente convencido de que la inmensa mayoría de la centroderecha, si pudiese volver atrás, se la jugaría por recuperar la democracia por el camino más corto y directo posible que en ese momento era la opción ‘No'”, expresó el entonces presidente.

