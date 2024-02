Revelaron desconocida conversación con Sebastián Piñera antes de subir al helicóptero

Cristián Monckeberg, el ex ministro de Vivienda y Urbanismo de Sebastián Piñera, reveló a CHVNoticias detalles de una conversación que mantuvo con el otrora mandatario a eso de las 11:00 AM, horas antes de que se subiera al helicóptero. El ex líder de RN detalló que con Piñera se conocen hace más de 30 años y que el diálogo que mantuvieron fue para intercambiar opinión sobre un proyecto que ellos habrían iniciado cuando estaban al mando del país. “Era un amante de la democracia y la libertad”, destacó.