La dura crítica de Sebastián Piñera al gobierno de Salvador Allende: “No respetó los principios democráticos”

Este año se cumplen 50 años desde el golpe militar que derrocó el gobierno de Salvador Allende, razón por la que el actual Ejecutivo se encuentra realizando los preparativos para esta ceremonia.

Han sido numerosas figuras políticas las que han entregado su opinión sobre lo que se debería hacer para conmemorar la fecha y entre ellos se encuentra Sebastián Piñera, quien recientemente dio una entrevista a El Mercurio.

Consultado sobre qué se debería hacer en esta fecha, el ex presidente de la República señaló que “es bueno mirar esto de forma objetiva, honesta, sin tanto prejuicio, sin tanta ideología“.

“En el 11 (de septiembre de 1973) se terminó de derrumbar la democracia en Chile, pero no fue una muerte súbita, fue un largo proceso de deterioro de nuestra democracia. En el 73 la democracia venía enferma de violencia“, dijo al citado medio.

Por esta razón, el otrora mandatario afirmó que “será bueno aprender las lecciones“, entre las que nombró “cuidar la democracia, respetar los derechos humanos siempre, la importancia de la sana convivencia cívica, la importancia del diálogo y los acuerdos y la importancia de no entregar proyectos totalitarios, excluyentes y mesiánicos“.

Las credenciales democráticas

En la misma línea, Sebastián Piñera fue consultado por las dudas sobre las credenciales democráticas del ex presidente Salvador Allende y, en ese aspecto, lanzó duras críticas hacia el gobierno del socialista.

“Tuvo una carrera política dentro de las reglas de la democracia. Cuando fue parlamentario, presidente del Senado, ministro, pero creo que el gobierno de Allende no respetó los principios de la democracia y así lo dijeron los organismos de la época“, aseguró.

Además, el ex jefe de Estado se refirió a la división su sector político cuando se habla de la figura del dictador Augusto Pinochet. “A mi no me complica. Hay un área oscura, la de los atropellos a los derechos humanos que fueron absolutamente inaceptables, y hay un área luminosa, que fueron las modernizaciones“, puntualizó.

Finalmente, apuntó que “sumando y restando, nada justifica las violaciones a los Derechos humanos y no hay mejor sistema político que conozcamos que la democracia”.

