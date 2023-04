Ex presidente Piñera declara ante fiscal Chong en investigación por presuntos delitos de lesa humanidad

El ex presidente Sebastián Piñera declaró ante la Jefa de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, por una investigación sobre presuntos delitos de lesa humanidad en el marco del estallido social. El ex mandatario deberá repasar el rol de La Moneda durante ese periodo y lo que hicieron las autoridades civiles ante el actuar de las Fuerzas de Orden. Piñera se suma a otras ex autoridades que ya han declarado, entre ellos los ex ministros del Interior, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel.