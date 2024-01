Sebastián Piñera descartó tercera reelección a la presidencia: “Voy a seguir muy activo”

El ex presidente Sebastián Piñera zanjó este miércoles la posibilidad de competir por una tercera reelección en La Moneda, asegurando que dentro de sus proyectos futuros no tiene contemplado un nuevo mandato como presidente de la República.

Así lo manifestó en conversación con Radio Duna, enfatizando que “mi decisión hoy día es que no voy a postular por tercera vez a la presidencia, pero sí voy a seguir muy activo, comprometido y apasionado en el debate”.

Una postura un poco similar a la que compartió meses atrás la ex mandataria Michelle Bachelet, ya que al ser consultada en CNN por la posibilidad de postularse nuevamente al cargo, no descartó lo anterior y se limitó a indicar que “yo no espero estar en ese dilema”.

Proceso judicial de Yáñez

Asimismo, el empresario fue consultado respecto de la defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien en mayo deberá enfrentar su formalización por dos causas en su contra por apremios ilegítimos y de lesa humanidad, debido a hechos que se remontan al 2019.

Al respecto, Piñera planteó que “en mi experiencia, tanto el general Yáñez y general Rozas colaboraron con esa doble causa con el cuidado del orden público y el respeto a los Derechos Humanos“.

Inclusive abordó el denominado estallido social, afirmando que “debió ser llamado estallido brutal de violencia, irracional, sin límites que estaba dispuesto a destruirlo todo”.

“Durante ese periodo, la preocupación nuestra como gobierno fue doble y simultánea: Resguardar el orden público, resguardar a las personas y sus libertades, y al mismo tiempo, proteger los DD.HH.”, complementó.

