Piñera acusó “golpe de Estado no tradicional” durante estallido social: “Estaban dispuestos a quemarlo todo”

El ex presidente Sebastián Piñera está de paso por Argentina, donde concedió una entrevista radial en la que se refirió al estallido social de 2019, al que calificó como un “golpe de Estado no tradicional”.

El ex mandatario, quien está en el vecino país para asistir al encuentro “Libertad y Democracia”, fue consultado por el estallido social, ocurrido durante su gobierno, y también por el actual mandato del presidente Gabriel Boric, a quien criticó.

“Fue un golpe de Estado no tradicional, porque no fueron las Fuerzas Armadas”, dijo a Radio Mitre.

En esa línea, argumentó que el objetivo fue “para debilitar las bases mismas de la democracia” y que “usaron brutalmente la violencia, una violencia irracional. Estaban dispuestos a destruirlo o a quemarlo todo. Iglesias, colegios, hospitales, monumentos, plantas de energía, lo que se cruzara en su camino”.

“El fuego fue un gran aliado de estos terroristas y anarquistas que quisieron destruir nuestro país. Afortudanamente, Chile resistió, y después tuvimos un plebiscito por una Constitución, en que volvimos a poner las cosas en su lugar y a comprender que los países avanzan cuando hay estabilidad política, que permita dar proyección”, añadió.

Críticas a pdte. Boric

Además, Piñera fue consultado por la gestión del presidente Boric y aseguró que “no está conduciendo al país por el camino adecuado y lo digo porque estamos teniendo grandes problemas de estancamiento económico, de inseguridad, de falta de confianza y acuerdos básicos (…) delincuencia y crimen organizado”.

“La izquierda, cuando era oposición, fue muy condescendiente con los delincuentes, no los combatió con la fuerza que requería, justificaba la violencia como una forma de instrumento político y por lo tanto eso sembró un clima y también debilitó mucho a las policías porque también están permanentemente siento atacadas”, indicó.

Descartó nueva candidatura presidencial

En la conversación, Piñera también fue consultado por la posibilidad de volver a ser presidente, una opción que descartó.

“No. Fui presidente dos veces, se lo agradezco mucho a mis compatriotas porque es un gran honor y una tremenda responsabilidad, pero sí quiero ser un buen ex presidente, por lo tanto no me jubilo de mis compromisos con Chile”, expresó.

Síguenos en