Ex pdte. Piñera por rol en nuevo proceso constituyente: “Voy a estar trabajando, pero no en la primera línea”

El ex presidente Sebastián Piñera reapareció ante la opinión pública tras participar de un seminario de educación durante este miércoles. En dicha instancia, se refirió al proceso constituyente asegurando “me interesa, me compromete y me preocupa que Chile pueda lograr por fin una Constitución que nos una, que sea legítima y respetada por todos, y en eso voy a estar trabajando con mucha intensidad pero no en la primera línea comunicacional“. Mientras que en relación a un inminente cambio de gabinete, declaró que “recuerdo cuando era presidente cómo me molestaba cuando a uno lo pauteaban, y por tanto tengo una solidaridad con el pdte. Boric. Él sabrá cuándo, cómo, dónde y quiénes”.