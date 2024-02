Pdte. Boric sobre querellas y recriminaciones a Piñera durante su gobierno: Fueron “más allá de lo justo”

El Presidente Gabriel Boric encabezó durante este viernes el homenaje que se realizó en memoria del fallecido ex mandatario Sebastián Piñera, quien perdió la vida el pasado 6 de febrero, durante un accidente aéreo en la región de Los Ríos.

Y fue en dicha ceremonia que al actual jefe de Estado reconoció ciertos puntos que fueron focos de críticas para Piñera durante sus gobiernos, lo que incluso le costó varias querellas y recriminaciones.

“Como parlamentario fui opositor a Sebastián Piñera. No me arrepiento de ello porque así funcionan las democracias. Ocupar el sillón de O’Higgins, sin embargo, me ha permitido comprender y aquilatar mejor a Sebastián Piñera y con ello a todos los presidentes y presidenta que lo antecedieron”

Las sentidas palabras de Gabriel Boric a Sebastián Piñera

“Despedimos a un político que desde sus convicciones e ideas sirvió con amor a la patria y trabajó tenazmente por verla crecer y progresar. Ya llegará el momento de las evaluaciones históricas, de ponderar las luces y las sombras que tuvo, como todo hombre público”, indicó Boric.

“Fue un líder político que abrió camino a lo largo de toda su trayectoria a una derecha moderna, democrática, liberal, abierta al diálogo y a los acuerdos por el bien superior de Chile en momentos de alta polarización política, tanto a nivel nacional como mundial”, sumó.

“Uno como oposición, como ha sucedido otras veces en nuestra historia en medio de la vorágine política, durante su gobierno las querellas y las recriminaciones fueron, en ocasiones, más allá de lo justo y razonable”, reconoció sobre las críticas que apuntaron justamente a la gestión de su gobierno, especialmente durante el estallido social.

Síguenos en