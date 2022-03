A horas de dejar su cargo, el actual presidente de la República, Sebastián Piñera, dio su última entrevista en televisión como mandatario, y tuvo palabras para precisar el significado de ser político, recordando así los dichos de su padre, la persona que lo incitó a iniciar su carrera.

“Uno deja los cargos, pero nunca abandona los compromisos. Uno deja de ser presidente pero nunca deja de ser chileno. Queremos impulsar y fortalecer algunas fundaciones y queremos seguir especialmente con los jóvenes“, comenzó explicando en Las Caras de La Moneda de Canal 13, con relación a sus planes luego del cambio de mando que se llevará a cabo este 11 de marzo.

Además de lo anterior, aseguró que extraña compartir tiempo con sus nietos, con sus hijos y con su familia. “No estaré en la primera línea, pero estaré atento para contribuir a que Chile sea un mejor país. Eso espero poder llevarlo hasta la tumba“, precisó en diálogo con Mario Kreutzberger en el programa.

En ese momento, reveló: “Cuando decidí entrar a la política hace 40 años atrás, le pregunté a mis dos padres. Mi madre me dijo ‘por ningún motivo, la política es sucia, dedíquese a su familia’. Y mi padre, me dijo ‘de todas maneras, porque en el sector privado podrás ganar dinero, tener comodidades, pero en el sector público se le va a llenar el alma’. Le hice caso a mi padre y no me arrepiento“.

Al ser consultado sobre si “todo tiempo pasado fue mejor”, respondió de manera rotunda que “no”, y que cree que hay muchas cosas buenas del pasado, pero que lo mejor, “está todavía por venir“.

En ese momento, Don Francisco indicó que años atrás, le había preguntado lo mismo a su padre, José Piñera.

“No. Yo creo que la frase todo tiempo pasado fue mejor es un consuelo de los viejos y en eso soy experto. Al contrario, todo tiempo futuro será mejor. Yo le decía a mi hijo, un hombre como yo tiene un pasado de recuerdos, pero tengo la esperanza en el futuro. No es cierto que todo tiempo pasado fue mejor“, señalaba José Piñera en la entrevista.