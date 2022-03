Este martes, el presidente Sebastián Piñera se refirió a la situación actual que afecta a la Convención Constitucional y el posible retorno de Rodrigo Rojas Vade.

El todavía convencional de la ex Lista del Pueblo, quien presentó su deseo de renunciar al órgano en 2021 luego de descubrirse que mintió sobre su enfermedad, volvió a aparecer este lunes en redes sociales. “Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional”, indicó el aún representante del Distrito 13.

En ese sentido, el actual mandatario señaló que “todos queremos una buena Constitución. Todo lo que entorpezca, dificulte el camino hacia una buena Constitución es malo para Chile y para los chilenos, y queremos que esa constitución respete principios esenciales”.

Además, señaló sus deseos en torno a la nueva carta magna al decir que “queremos que esta Constitución respete principios esenciales, que no se debilite la unidad de nuestro país, que no se debiliten los poderes del Estado (…) que haya una independencia, autonomía y equilibrio entre los poderes, que no se debilite la igualdad ante la ley, que no se le transfiera más poder a los políticos, si no que a las personas”.

Finalmente, expresó sus ganas de nunca perder “de vista que tenemos que tratar a los chilenos con ciertos criterios de igualdad, ante la ley, dignidad, oportunidades, eso es lo que en nuestra opinión debiera ser el rumbo, el norte de la Convención. Todo lo que nos desvíe de una buena Constitución, como lo que usted pregunta, creo que no aporta nada”.

Durante este martes, en tanto, Rojas Vade nuevamente recurrió a sus redes sociales y señaló que pausó su decisión para estar a la espera de lo que se discuta en el Senado para casos como el suyo.

“Me gustaría aclarar que el artículo 60° que rige para diputados, senadores y convencionales, indica que podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que le impida desempeñarlos”, comentó. “Si bien, mis diferentes diagnósticos me han tenido hospitalizado 17 veces en los últimos 7 años, no se cumple esa condición”, detalló.