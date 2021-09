Este sábado 11 de septiembre se cumplen 48 años del Golpe de Estado, que dio paso a la dictadura de Augusto Pinochet. Al respecto, el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, utilizó sus redes sociales para enviar una reflexión sobre este hecho que marcó la historia reciente del país.

“Soy de una generación que mira al quiebre democrático del 11 de septiembre de 1973 como un hecho trágico y doloroso. Soy de una generación que tiene conciencia de que no quiere vivir algo así nunca, y que defiende los derechos humanos de forma irrestricta, sin ambages ni diferencias entre unos y otros“, comenzó diciendo.

El abanderado del oficialismo recalcó que es “de una generación que defiende el diálogo como condición fundamental para construir un país”.

Lee también: “No es fácil”: El sentido mensaje del diputado René Saffirio por la conmemoración del 11 de septiembre

Por lo anterior, señaló que “me rebelo ante la idea de buenos contra malos; ellos versus nosotros; los de abajo contra los de arriba. Me rebelo a pensar en la política de dos mitades, en proyectos que piensan en algunos chilenos y no en todos los chilenos”.

“Sigo convencido en que podemos resolver nuestros conflictos abandonando traumas y fanatismos. Somos distintos y tenemos diferencias que se resuelven profundizando la democracia, no destruyéndola. Estoy seguro de que somos muchos más”, agregó.

En ese sentido, el ex ministro de Desarrollo Social indicó que “no podemos dejar que el pasado nos divida, en que el único objetivo sea doblarle la mano al que está al frente, en la lógica de vencedores y vencidos, de hacer política contra alguien y no junto a muchos”.