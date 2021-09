En la jornada de este martes 7 de septiembre, el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, estuvo en el matinal de Mega y tuvo palabras para destacar aspectos positivos y negativos de los otros postulantes a La Moneda.

Con respecto a Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad, señaló creer que es “la juventud que representa la renovación de la izquierda chilena” y que “le hace muy bien”.

Sin embargo,”lo malo, es que ser Presidente es más que ser dirigente universitario, se requiere mucha experiencia. Se requiere haber liderado otra cosa que no sea la política”, advirtió el ex presidente del Banco Estado.

Lee también: Fiscalía ordenó a PDI ubicar el paradero de Rojas Vade para tomar declaración como imputado

En ese sentido, prosiguió: “No haber sido solo diputado en la vida, tener experiencias vitales, yo soy padre, creo que la experiencia después de la crisis que estamos viviendo va a ser clave. Su currículum es ser 8 años diputado”, advirtió.

“La crisis que vamos a tener, económica, sanitaria, va a requerir tomar decisiones complejas, con información compleja, que tiene que tener antecedentes necesarios. Voy a citar a él mismo, en el 2020 dijo ‘no tengo las competencias necesarias para gobernar’, hace un año lo dijo él, está en YouTube y, por lo tanto, me hago cargo de lo que él mismo dijo”, sentenció.

La respuesta de Boric

Por su parte, el diputado por el distrito 8, no dudo en responder: “No tengo el honor de ser padre, pero sí la tranquilidad de no tener padrinos”.

Lee también: Pasó a Sala: Comisión de Trabajo de la Cámara aprobó proyecto de feriado irrenunciable para el 17 de septiembre

“Ahora, por los hijos de todos, hablemos de lo que importa: ¿Cómo impulsar los cambios, crecer, crear trabajo, redistribuir, cuidar el ambiente y descentralizar? Cortémosla con los ataques personales”, publicó Gabriel desde su cuenta oficial de Twitter.

No tengo el honor de ser padre, pero sí la tranquilidad de no tener padrinos.

Ahora, por los hij@s de tod@s, hablemos de lo que importa: ¿Cómo impulsar los cambios, crecer, crear trabajo, redistribuir, cuidar el ambiente y descentralizar? Cortémosla con los ataques personales. https://t.co/97UbUMTd39 — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) September 7, 2021

Su opinión de otros candidatos

“Sichel también aprovechó de referirse a otros contrincantes, como el caso de Yasna Provoste, sobre quien indicó que “lo bueno es que es un liderazgo femenino que se necesita mucho en este país. La política tiene una deuda gigante de transformación, de incorporación de mujeres en la política”. “Lo malo es que yo creo que representa toda la vieja política junta. Es DC, está con una coalición de la que yo me fui porque creo que se quedó atrapada en el pasado”, dijo.

Respecto a José Antonio Kasr, señaló que “lo bueno es que tiene coraje para defender lo que cree. Yo también me he aburrido de estos políticos que no quieren tomar ningún riesgo. Él dice lo que piensa y es honesto en eso. Lo malo yo creo que es la tolerancia, que es un principio básico en el país que viene y no tiene que ver con tolerar la violencia y otras cosas que él dice mucho, sino, la diversidad sexual. He visto, no sé si él, pero detrás de sus adherentes que me trollean todo el día, he visto antivacunas, antiglobalización. Yo creo que el ser anti algo es una mala definición”, aseguró.