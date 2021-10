El candidato presidencial del pacto Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, vive momentos álgidos al interior de su comando. Luego del reportaje exclusivo de CHV Noticias y CNN Chile sobre boletas irregulares y aportes de pesqueras a su primera campaña a diputado en 2009.

Ante esta revelación, se generaron dos importantes salidas en el equipo de Sichel. El primero fue Cristóbal Acevedo, quien se desempeñaba como coordinador general de la campaña y fue duramente cuestionado luego del trabajo periodístico, donde apareció como uno de los boleteros.

“No me prestaré para ser utilizado con el objeto de afectar a nuestro candidato, por lo que he solicitado ser liberado de mis responsabilidades en la campaña”, confirmó en un comunicado.

Posteriormente, se sumó la salida de la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, que ejercía como vocera del comando del aspirante a La Moneda.

“Hoy se requieren vocerías institucionales, que expresen la cohesión de los partidos con el candidato presidencial de Chile Vamos. Seguimos apoyando, ahora desde la UDI“, afirmó la ex secretaria de Estado tras presentar su renuncia.

Luego de las salidas, el ex presidente del BancoEstado movió las fichas en su equipo, partiendo por designar a Juan José Santa Cruz como el coordinador general del comando, puesto que acupaba Acevedo hace una semana.

Santa Cruz se suma a otros nombramientos, como el ex presidente de Metro, Clemente Pérez, quien se suma al comité político junto a la ex ministra de Educación, Mariana Aylwin.

Cabe recordar que este último también es recordado por decir la frase “cabros, esto no prendió” en medio de las evasiones masivas en el trasporte público previo al 18 de octubre de 2019.