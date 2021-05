El candidato presidencial independiente Sebastián Sichel se refirió a la posibilidad de que el Gobierno reestructure el toque de queda, medida que comienza a las 10 de la noche y finaliza hasta las 5 de la mañana.

En entrevista con CHV Noticias y CNN Chile, Sichel apuntó que a es partidario de que el Estado implemente la medida solamente en comunas que tienen una cantidad de contagios de COVID-19, mientras que en localidades que pasen a fase 3 o 4 del plan Paso a Paso, se quite la restricción.

“Nos estamos acostumbrando a que la regla general sea que nos limiten nuestra libertad, que es una locura, en general el Estado tiene que tener una buena razón para prohibirme ocupar la ciudad y el espacio público. Es como un papá que nos dice ‘hasta las 10 no más’, independiente de la situación en que se encuentre nuestra comuna”, comentó.

“Es ridículo que en una comuna en fase 3 te sigan acostando a las 10 de la noche cuando en realidad puedes hacer todo lo demás todo el día, parece que la noche es lo peligroso y no la situación sanitaria”, agregó el candidato.

A esto, Sichel complementó que la iniciativa es injusta para personas que viven lejos de sus trabajos y que demoran hasta 2 horas para estar presencialmente en un lugar. “No podemos decirle a esa persona que cuando llegue a su casa no camine en su vereda para ser libre, tenemos que pensar más racionalmente”, señaló.

En este marco, el ex ministro de Desarrollo Social propone que a partir de la fase 2 el toque de queda comience a las 12 de la noche, y con permiso si quieres después, y en fase 3 y 4 liberar la restricción.

“Me parece absurdo que ni siquiera lo expliquen y tengamos que suponer en una entrevista por qué lo mantienen fijo, esto es propio de regímenes autoritarios… nos hace suponer que puede haber otras razones”, indicó Sichel.

“Hace una semana fuimos a votar todos en masa 6 millones de personas y lo hicimos de día que lo hagamos de noche no tiene que ver, no tiene lógica. Si tu sales a las 10 de la noche, muchos ya están caminando sin permiso. Me parece ilógico que por miedo a lo que pueda pasar no lo hagamos bien”, finalizó.