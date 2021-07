A una semana de los resultados de las primarias presidenciales, el triunfador del bloque Chile Vamos, Sebastián Sichel, realizó un análisis sobre el escenario electoral.

“Por debilidad nuestra, se han instalado liderazgos como el de Daniel Jadue, que planea asfixiar a las pymes, liberalizar las drogas o desconfiar de la libertad de emprender”, manifestó en conversación con El Mercurio.

Del mismo modo, el candidato presidencial de Chile Vamos afirmó que “el peor error es bailar en los paradigmas culturales de una izquierda que promueve verdades absolutas”.

En esa línea, explicó que “no es cierto que el mercado es malo y el Estado es bueno, tampoco que el mercado es bueno y el Estado es malo. No es cierto que defender la libertad es renunciar a la justicia”.

“Ideólogos como Fernando Atria o Daniel Jadue legitiman la violencia, quieren indultar a quienes destruyeron o saquearon pymes construidas con esfuerzos. La violencia es antagonista de la democracia, que necesita orden”, sostuvo Sichel.

Asimismo, reflexionó: “soy un reformista, la centroderecha y el centro lo han sido siempre. Los chilenos quieren cambios para vivir mejor, llegar a fin de mes tranquilos, que el narco no les tomen el barrio, que el permiso para su emprendimiento no demore meses (…) los cambios que propone la izquierda suplantan la libertad de elección por un Estado omnipresente que no está al servicio de las personas”.

Finalmente, planteó que “hay una izquierda populista en Chile y en su programa tiende a decir que todo es posible. Los ciclos positivos de nuestra historia se han dado cuando proponemos cambios, pero sustentables”.