Polémica fue lo que generó la entrevista de Saúl Iglesias, padrastro del abanderado presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, quien cuestionó la historia de vida que ha contado el candidato a La Moneda durante su carrera política.

En la entrevista realizada por The Clinic, Iglesias dijo que la historia que cuenta es “es una barbaridad que usa para llegar al puesto y para sensibilizar a la gente”, esto porque en varias ocasiones Sichel se ha referido a su infancia como una etapa difícil y rodeada de diferentes problemas.

A las declaraciones del candidato presidencial oficialista , quien confesó que estudia tomar acciones legales, se sumaron las de su hermana, Banya Iglesias Ramírez, quien publicó un duro video criticando al medio que realizó la entrevista y desmintiendo a su padre biológico, a quien describió como una persona “sociópata” y que “ha afectado muchísimo mi vida”.

Al inicio del registro, Banya comentó que “se están prestando para darle tribuna a una persona que no solamente es sociópata, sino que ha afectado muchísimo mi vida y la de mi familia y creo que han caído en lo más bajo que pueden caer, dentro de sus finalidades políticas”.

En esa misma línea, aseguró que en el medio de comunicación “han caído en lo más bajo que pueden caer, que es buscar a una persona que realmente me hizo muchísimo daño”.

Luego de los duros comentarios a la entrevista publicada, Banya también se dirigió a su padre, explicó que fue abandonada por él a los 9 años y que “yo viví violencia intrafamiliar, viví etapas de alcoholismo y drogadicción dentro de la casa. Fui una niña que se crió dentro de ese ambiente, yo no puedo entender cómo ustedes puedan estar haciendo una política tan burda, tan ordinaria”.

“Yo voy a seguir apoyando a mi hermano, él fue el que tuvo que asumir el rol de padre”, aseguró y agregó que “nunca tuve el aporte económico de Saúl Iglesias”.

Por otro lado, también afirmó que “se me cae la cara de vergüenza que hayas hecho esto, por favor, haz lo mismo que hiciste cuando tenía 9 años y desaparece. Desaparece de nuestras vidas porque ahora que Sebastián está en un lugar político importante, apareciste, ¿en serio?”.

“Nunca apareciste, ni siquiera para saber cómo estaba yo o cómo estaba en la universidad”, continuó Banya. “Te prohíbo que me digas hija, de verdad te lo prohíbo, porque no lo siento así. Con esta entrevista me queda claro que seguiste manteniendo esos malos patrones de ambición, de hacer cualquier cosa por dinero. Y tienes denuncia, además, de tus otros hijos”, concluyó.

Cabe recalcar que en la entrevista Saúl Iglesias reconoció que sí golpeó a la madre de Sichel. “Quizás alguna vez, claro. Pero no en el sentido de que yo le pasaba pegando”, sostuvo.