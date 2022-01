“Uno no es leso. No soy ningún ingenuo y es evidente que me di cuenta cuando me traicionaron por la espalda y abandonaron el barco. Pude predecir el impacto que eso tuvo en la votación que tendría. No se requiere ser analista electoral”.

Con esas palabras, el ex abanderado presidencial del actual oficialismo, Sebastián Sichel, definió el momento en que, según él, los partidos de Chile Vamos abandonaron su campaña por La Moneda.

En conversación con la Revista Sábado, el ex ministro de Desarrollo Social del gobierno del presidente Sebastián Piñera indicó que “yo cometí el erro mortal de atraparme con los partidarios de Chile Vamos, pero esto fue un problema mío de no entender que esta elección se trataba sobre el futuro. El país cambió radicalmente y el 18-O eso se hizo evidente”.

En ese sentido, manifestó que “mi error fue haber confiado demasiado (…) esperé una fidelidad y un compromiso”.

“Nadaba contra la corriente de una cultura que, en realidad, quería lo tradicional, lo viejo, una derecha que no hablara sobre la modernidad y que su candidato fuera Kast o alguien como Lavín. Yo les era incómodo. Era obvio que yo no venía de esa cultura, pero terminé siendo el invitado de piedra que había ganado con votos su derecho a representar el sector”, manifestó Sichel.

Asimismo, indicó que “lo que me sorprendió después de la primera vuelta fue que dijeran que todos éramos del mismo sector que Kast. ¡Si no lo éramos!”.

“La tragedia de Kast fue ofrecer desesperanza”

Reflexionando sobre el período de campaña electoral y el resultado de la segunda vuelta presidencial, Sichel afirmó que “la tragedia de Kast fue ofrecer desesperanza y miedo, y el acierto de Boric fue ofrecer esperanza, aunque no creo en la fórmula que utilizará”.

En ese punto, el ex abanderado al sillón presidencial asumió que votó por José Antonio Kast. “Yo no quería que ganara Boric y la izquierda, pero eso no me igualaba a Kast. Para algunos, ser de derecha era más importante que la gobernabilidad de Chile o que no ganara Boric”.

“Respeto a José Antonio Kast y su proyecto, pero en la segunda vuelta lo vi más preocupado de conseguir los votos de Parisi, que es alguien a quien deberíamos aislar del sistema político, o de empeñarse en realizarle test de drogas a Boric, que es quien estaba ofreciendo un proyecto de futuro”, dijo.

En tanto, aseguró que “la mala política me ha tildado de amarillo. Me entusiasman más proyectos liberales que cree más en la libertad individual, económica y social, que proyectos que sólo defienden la libertad económica y son conservadores”.

Según Sichel, “los que polarizaron la elección a la derecha y patearon el avispero son los que hicieron que ganara Boric. Polarizar la elección hacia la derecha significó aumentar el caudal de votos de Boric y entregarle la modernidad, moderación y discurso sobre futuro y los cambios a alguien como Boric que representa lo contrario: Una mirada estadista de la sociedad que no cree en el emprendimiento, que indulta la violencia”.

Finalmente, le envió un consejo a los partidos de derecha y centroderecha: “Deben valorar su propia diversidad, aportar a que se hagan los cambios que los chilenos reclaman (…) impulsar reformas y colaborar con ellas y cuidar que estos cambios lleguen a las personas y no alimenten la propia burocracia”.