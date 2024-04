“Jamás pensé ser”: Sebastián Sichel descarta candidatura por Santiago y anuncia apoyo a Mario Desbordes

El ex ministro y candidato presidencial, Sebastián Sichel, descartó una posible candidatura para alcalde de Santiago, además, anunció su completo apoyo al candidato legítimo de Chile Vamos, Mario Desbordes.

A través de su cuenta en X, explicó que si bien nunca había pensado en lanzar su candidatura, un grupo de ex autoridades municipales le habían pedido replantearse la idea.

¿Qué dijo Sichel sobre candidatura por Santiago?

“Quería contarles una decisión. Mi único interés siempre ha sido buscar lo mejor para Chile y la comuna de Santiago. Jamás pensé ser candidato por Santiago hasta que me lo pidió un grupo de ex alcaldes por los datos que arrojaban las encuestas”, partió diciendo el ex candidato en un hilo de X.

En la misma línea, indicó la decisión final de Chile Vamos, comunicada por Renovación Nacional (RN), quienes optaron por el ex ministro de Defensa Nacional.

“Nuestro deseo es cambiar la gestión del municipio de Santiago. Todo mi apoyo para él. Seguiré trabajando para poner a las personas en el centro y para que los independientes tengan cabida en política. Un abrazo a todos, seguimos en contacto”, finalizó Sichel.

Ante dicho anuncio, la senadora Ximena Rincón también felicitó a Desbordes por su candidatura a la alcaldía. “Mario sabe de trabajo, de seguridad, de dialogar y construir. Es la persona indicada”, escribió en sus redes sociales.

Revisa aquí la publicación en X:

Hola! Quería contarles una decisión. Mi único interés siempre ha sido buscar lo mejor para Chile y la comuna de Santiago. Jamás pensé ser candidato por Santiago hasta que me lo pidió un grupo de ex alcaldes por los datos que arrojaban las encuestas (1/3) — Sebastián Sichel (@sebastiansichel) April 20, 2024

Síguenos en