“Más que errores, hubo dolores”. Con esas palabras, el candidato presidencial oficialista, Sebastián Sichel, definió las últimas semanas marcadas por críticas tras revelar su retiro del 10%, una entrevista a su padrastro, su baja en las encuestas y los Pandora Papers, que afectan directamente a la gestión de la cual fue ministro.

En conversación con El Mercurio, el presidenciable dijo: “Yo espero que las instituciones públicas imparciales hagan su trabajo independiente de quienes sean investigados”.

En ese sentido, y en vista de que la oposición pretende impulsar una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, el ex ministro de Desarrollo Social sostuvo que “la acusación no debería usarse como la ha usado la oposición, como un instrumento que trata siempre de derribar a la autoridad”.

“Espero que el presidente sea inocente, pero es necesario siempre aclarar todos los hechos ante todas las instituciones necesarias”, instó.

Por otro lado, el abanderado del oficialismo no se desmarcó de la figura del mandatario y agradeció la oportunidad de formar parte de su gabinete, manifestando que “yo probablemente no estaría acá si no hubiera sido ministro de Desarrollo Social. Y fue el presidente el que me puso ahí”.

“Yo fui ministro como independiente, en un gobierno de centroderecha, porque un presidente de la República apostó por un liderazgo nuevo, pero yo no me creo la continuidad de nadie. Este es un nuevo ciclo político”, agregó.

“La elección más importante del siglo XXI”

Sichel se refirió al alza en los sondeos políticos de su contrincante José Antonio Kast: “Su proyecto sólo está basado en convocar a la gente de derecha (…) quiere eliminar el Ministerio de la Mujer, no tiene capacidad de tolerar la diversidad de distintos proyectos de vida”.

Del mismo modo, añadió que “la porfía de un país que se polariza lo único que provoca es enfrentamiento, y eso sólo provoca destrucción y la destrucción sólo provoca inmovilización. La derecha no debiera querer polarización (…) hay conceptos de centroderecha que son vitales: El respeto al Estado de Derecho, la garantía de la propiedad, la protección de los valores de la familia, pero además hay que incorporar justicia”.

Por otro lado, respecto a la controversia respecto a su retiro del 10% de los fondos previsionales, el candidato manifestó que “pudo haber sido un error, quizás lo debí haber dicho antes, pero acá hay una trampa de la izquierda y en la que la centroderecha siempre pica, para poner la discusión donde no hay que ponerla”.

“Lo que no me gusta es que en sectores de la centroderecha hay una cultura en la que algunos siempre prefieren hacer críticas en público (…) este es un minuto en que no sólo se requiere unidad, sino diversidad para enfrentar una izquierda que es una amenaza para el futuro de Chile”, sostuvo Sichel.

En ese sentido, la carta oficialista a La Moneda definió los comicios de noviembre como “la elección más importante del siglo XXI”. “No es una elección como la de los 90′ que era una discusión sobre quién administraba el país. Es una discusión sobre el proyecto de sociedad, de dos modelos. Hay una batalla muy fuerte entre democracia y populismo. Y hay un populismo de izquierda que ha ido contagiando incluso a sectores de derecha”, aseveró.

En tanto, recalcó que “yo no soy la continuidad del ciclo anterior (…) quiero un modelo que avanza y no que se queda escondido”.

¿Votaría por JAK? No lo descartó, pero tampoco lo afirmó, su respuesta fue: “Siempre voy a votar en contra de los proyectos populistas de izquierda”.