El candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, respondió a quienes cuestionan su carrera profesional. Esto luego del debate presidencial, donde la abanderada de la DC, Yasna Provoste, lo acusó de “lobbista”, respaldando esa información con su biografía en Wikipedia.

A través de un hilo en su cuenta de Twitter, el ex ministro de Desarrollo Social y Familia indicó que “en los últimos días me han preguntado por mi vida profesional. Toda la info es pública y aparece en cada Currículum Vitae que he publicado. Lo pueden encontrar hasta en Linkedin“.

En esa misma línea, aseguró estar “orgulloso de luchar para terminar la universidad, buscar pega, trabajar en distintas partes y sacarme la mugre para salir adelante. No vivir sólo del sector público es lo que hace la mayoría de los chilenos. Pocos tienen el privilegio de vivir de la pega política”.

“Como abogado me especialicé a través de posgrados en derecho público. Trabajé en empresas que hacen análisis, seguimiento a proyectos de ley y análisis de regulación, entre otras cosas. En Chile existen regulaciones y puedo decir, con tranquilidad, que siempre las cumplí“, agregó.

Asimismo, aseguró estar “orgulloso de ser un profesional exitoso y de haber emprendido” y apuntó a quienes ponen en duda su carrera profesional: “No me haré cargo de la interpretación de algunas personas -con objetivos políticos- que reinterpretan mi trabajo de abogado”.