La diputada Ximena Ossandón (RN) presentó un proyecto de resolución que busca visibilizar las denominadas “zonas rojas”, las cuales son conocidas como sectores olvidados, con el fin de lograr una mayor integración y eliminar la discriminación que estas viven diariamente.

“Este proyecto se origina principalmente por el trabajo territorial que realizamos junto a mí equipo dentro del distrito 12, el cual se compone por las comunas de La Pintana, La Florida, Puente Alto, Pirque y San José De Maipo”, indicó la parlamentaria.

Además agregó que “en dichas comunas tenemos pleno conocimiento sobre la situación de las familias y sabemos de la discriminación y estigmatización que sufren nuestros vecinos sintiéndose excluidos, y olvidados por parte del Estado y de los privados, necesitamos impulsar leyes que nos permitan a todos, desarrollarnos y vivir de manera más digan y justa, vivamos donde vivamos”, señalando que en el sector sur de la capital es donde se encuentran estas zonas.

El Proyecto De Resolución “No más zonas rojas” que busca fomentar políticas públicas de seguridad, regulación y fiscalización, logrando brindar y promover el correcto funcionamiento de la oferta de los bienes esenciales, abarcando todo aquello que conduzca a disminuir la desigualdad, la discriminación y la estigmatización que sufren tanto las localidades como quienes viven en ellas.

Cabe destacar, que la diputada Ossandón es la autora de este proyecto de resolución planteado al Presidente Piñera, participando en conjunto con los también diputados José Miguel Castro Bascuñán, Francisco Eguiguren Correa, Miguel Mellado Suazo, Erika Olivera De La Fuente y Hugo Rey Martínez.

¿Qué son las zonas rojas?

Estas zonas fueron creados y abandonados por el Estado con la política masiva de vivienda social de los años 80’s y 90’s. Ante esto, los residentes se sienten confinados a un espacio delimitado y periférico porque los buses no transitan a ciertas horas, colectivos y taxis se niegan a entrar al sector, no existen farmacias, bancos, cajeros o supermercados próximos, y las empresas de telecomunicaciones no tienen cobertura.

La desinversión de determinadas instituciones estaría originando lo que se ha llamado “Zonas Rojas” por la ausencia de varias instituciones públicas, privadas y civiles en un área determinada, que por diferentes razones, se niegan a entrar a barrios marginales y entregar sus servicios, lo cual genera una variedad de efectos sociales, económicos y simbólicos.